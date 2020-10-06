В здании парламента Кыргызстана начался пожар

Пожар вспыхнул в захваченном во вторник демонстрантами здании парламента Кыргызстан, где также расположена администрация главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Возгорание зафиксировано в одном из кабинетов на четвертом этаже.

В этом крыле здания находятся рабочие места сотрудников аппарата законодательного органа.