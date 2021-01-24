В Бишкеке состоится круглый стол по агрострахованию в Кыргызстане

В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана 25 января 2021 года состоится круглый стол на тему: «Обсуждение возможностей развития агрострахования в Кыргызской Республике», передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба минсельхоза Кыргызстана, на круглом столе участники обсудят концепцию агрострахования в стране и проект Закона «О страховании в сельском хозяйстве Кыргызстана».

«В рамках круглого стола очень важно обсудить концепцию развития агрострахования и разработать конкретные рекомендации по ее реализации в республике. Необходимо создать условия на государственном уровне для защиты сельхозпроизводителей с учетом динамично развивающегося сельского хозяйства во всем мире», - отмечает и.о.главы Минсельхоза Тилек Токтогазиев.

К участию приглашаются все заинтересованные стороны для обсуждения наиболее компромиссных путей решения вопросов, направленных на развитие сельского хозяйства в Кыргызстане.