Создание ветровой энергии в Кыргызстане обсудили с корейской стороной

Состоялась встреча посла Кыргызстана в Республике Корея Д.Кемеловой с президентом южнокорейской компании Taechang N.E.T. Co LTD Джи Ин Хо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщили в МИД Кыргызстана.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в сфере энергетики и привлечения инвестиций, грантовой и технической помощи в развитие возобновляемых источников энергии в Кыргызстане, в частности обсуждены вопросы продвижения совместных проектов по мини-ГЭС и ветровой энергии.

Посол Д.Кемелова предложила создать в ближайшей перспективе совместные предприятия в Кыргызстане по производству гидро и ветровых генераторов, а также реализовать перспективные инвестиционные проекты.