За год сахар в Кыргызстане подорожал на 46%

Кыргызстан 28 февраля 2021 23:24 (UTC+04:00)
За год сахар в Кыргызстане подорожал на 46%

Средние розничные цены на сахар-песок увеличились за год на 46 %. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Уточняется, что результаты ежедневного мониторинга средних потребительских цен на основные социально значимые продукты, проводимого Нацстаткомом по 18 населенным пунктам республики, показали, что по состоянию на 25 февраля 2021 года цены на сахар-песок в среднем по республике составили 59,93 сома и по сравнению с аналогичной датой прошлого года повысились на 18,87 сома, или на 46%.

При этом, выше среднереспубликанского показателя сложились розничные цены на сахар в городах Джалал-Абад (64,33 сома за кг), Ош (64,27 сома за кг) и Исфана (63,65 сома за кг), ниже - в городах Ноокат (50,00 сома за кг), Ош (48,53 сома за кг) и Узген (46,82 сома за кг).

Наибольший рост цен на сахар-песок по сравнению с январем текущего года зафиксирован в городах Джалал-Абад - на 14%, Кара-Балта - на 12,7 % и Токтогул - на 12,1 %.

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