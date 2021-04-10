В Кыргызстане настал «день тишины» перед выборами и референдумом

Согласно Закону Кыргызстана «О выборах депутатов местных кенешей», предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования, т.е. с 8:00 часов 10 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба ЦИК Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

При этом, агитационные печатные материалы (листовки, плакаты, билборды и другие материалы), ранее размещенные вне зданий и помещений избирательных комиссий, сохраняются в день голосования на прежних местах.

Все финансовые операции кандидатов и партий, в том числе расчеты с физическими и юридическими лицами по специальным счетам, прекращаются в 18 часов дня, предшествующего дню голосования, т.е 10 апреля.

В случае противоправной агитационной деятельности в отношении нарушителей будут применены соответствующие меры

Выборы депутатов 448 местных кенешей КР из которых 420 айылных кенеша и 28 городов состоятся завтра, 11 апреля 2021 года.