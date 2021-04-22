В Кыргызстане избрали нового председателя Верховного суда
Нургуль Бакирова избрана в четверг председателем Верховного суда Кыргызстана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, передает Trend.
"Сегодня состоялось собрание судей Верховного суда, во время которого судьи высшего судебного органа избрали председателя. Единогласно на эту должность была утверждена Бакирова", - заявила представитель пресс-службы.
До этого Бакирова работала заместителем председателя Верховного суда Кыргызстана.
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