В Кыргызстане избрали нового председателя Верховного суда

Нургуль Бакирова избрана в четверг председателем Верховного суда Кыргызстана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, передает Trend.

"Сегодня состоялось собрание судей Верховного суда, во время которого судьи высшего судебного органа избрали председателя. Единогласно на эту должность была утверждена Бакирова", - заявила представитель пресс-службы.

До этого Бакирова работала заместителем председателя Верховного суда Кыргызстана.