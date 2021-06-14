Кыргызстан и Таджикистан сбросят Казахстану дополнительные 645 млн кубометров воды

Кыргызстан и Таджикистан нынешним летом сбросят Казахстану дополнительные 645 миллионов кубометров воды. Это частично поможет решить ситуацию с маловодьем в южных регионах страны. Об этом сообщил министр экологии Магзум Мирзагалиев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, впрочем, расслабляться, не стоит. «Местные власти должны провести разъяснительную работу с фермерами и составить график рационального водопользования, чтобы воды хватило на всех.

Только в Туркестанской области площадь посевов составляет 440 тысяч гектаров. Сейчас потребность в поливе растёт. Поэтому многое зависит от объема притока в реку Сырдарья по межгосударственным каналам Достык, Зах, Ханым», - рассказал министр.

Отмечается, что объем Шардаринского водохранилища по сравнению с прошлым годом меньше на 550 млн кубометров.