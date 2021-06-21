С 2021 года Кыргызстан внесен в список приоритетных стран-партнеров Кореи

Посол Кыргызстана в Корее Динара Кемелова провела встречу с президентом Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) Хёк Санг Соном, в ходе которой стороны обсудили ход реализации проектов и перспективные направления сотрудничества на ближайшие годы. Об этом сообщили в диппредставительстве КР в Корее, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Президент KOICA сообщил, что с начала этого года Кыргызстан внесен в список приоритетных стран-партнеров Республики Корея и отметил важность многосекторального подхода при реализации проектов.

Посол Кемелова выразила признательность за помощь корейской стороны, направленную на развитие сел и регионов, сельского хозяйства, образования, цифровизацию, противопожарную безопасность, и другие важные социально-экономические сферы, и попросила оказать содействие в совершенствовании автоматизированной избирательной системы КР, улучшении ирригационной инфраструктуры и обеспечения доступа населения к чистой питьевой воде.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам наращивания потенциала человеческих ресурсов и инфраструктуры, а также отметили важность продвижения проектов в сфере здравоохранения на фоне пандемии COVID-19, информационных технологий, образования и подготовки специалистов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и сотрудничество.