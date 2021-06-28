В Чуйской области произошло землетрясение силой в 3,5 балла
В Кыргызстане вчера, 27 июня, произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Уточняется, что, согласно данным Института сейсмологии, в республике зафиксировано землетрясение силой в 3,5 балла.
Подземные толчки ощущались в селах Чон-Жар, Карагул Чуйского района Чуйской области до 3 баллов и в Кошой, Кегеты, Арпа-Тектир – в 2,5 балла.
Пострадавших или жертв в результате землетрясения нет.
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