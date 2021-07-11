В Кыргызстан поступили 1 млн 250 тыс. доз вакцин компании SinoPharm

В Бишкек сегодня специальным бортом из Китая прибыли 1 млн 250 тыс. вакцин «Vero Cell» компании «SinoPharm», одобренные Всемирной организацией здравоохранения, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Прибывшие вакцины будут распределены по всем пунктам вакцинации республики для прохождения гражданами этапов вакцинации и внесут огромный вклад в борьбу с распространением COVID-19 и его последствиями в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По ее данным, на сегодняшний день вакцина является одним из самых эффективных способов борьбы с распространением COVID-19 и его последствиями, не связанным с локдауном (всеобщими ограничениями), что подтверждается мировым опытом и рекомендациями специалистов в области медицины.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что поставка в Кыргызстан такой большой партии вакцины компании SinoPharm стала возможной благодаря личной поддержке президента КР С.Жапарова и осуществлена в рамках его строгих поручений по обеспечению населения всеми необходимыми безопасными медицинскими препаратами.

«Поступившие вакцины уже с сегодняшнего дня начнут поставляться в пункты вакцинации во всех регионах Кыргызстана с соблюдением всех норм транспортировки и температурного режима. Прибывшая партия вакцин позволяет Минздравсоцразвитию обеспечить спрос на вакцинацию на продолжительное время вперед. В этой связи о какой-либо нехватке вакцин речи быть не может. Каждый гражданин должен проявить ответственность перед своим окружением, и я рекомендую пройти вакцинацию. Мы ожидаем, что предусмотренные мероприятия по вакцинации помогут нам преодолеть ковид-кризис. Вакцинация также поможет переместить все регионы страны в «зелёную» зону, безопасную, свободную от COVID-19 и вернуться в нашу привычную нормальную жизнь без каких-либо опасений», - сказал министр.

Также Бейшеналиев отметил, что со стороны министерства в целях максимального удобства для граждан были разработаны цифровые инструменты, позволяющие онлайн оперативно записаться на получение вакцины в любой удобный пункт вакцинации. Специально для тех граждан, которые испытывают трудности с онлайн записью, служба горячей линии 118 теперь также может по телефону провести онлайн запись на вакцинацию, а также проконсультировать по данному вопросу. Также для организации прозрачной процедуры прохождения вакцинации запущен специальный онлайн портал, на котором будет отражена вся актуальная информация о количестве лиц, прошедших этапы вакцинации, о развернутых пунктах вакцинации, и другая статистическая информация в формате «открытых данных».

Минздравсоцразвития также принял план по прохождению процедур получения вакцин, в рамках которого лицам старше 60-летнего возраста, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется получить вакцину. Помимо прочего, работникам сфер обслуживания населения также рекомендовано получить вакцину в целях обеспечения безопасности, как своего здоровья, так и здоровья контактирующих с ним лиц.

В связи с чем, Минздравсоцразвития призывает граждан записаться и получить вакцину против COVID-19, носить маски и соблюдать физическую дистанцию. При появлении каких-либо симптомов COVID-19, обращаться в 118, 103 (при тяжелом состоянии) или в ЦСМ.