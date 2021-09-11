Садыр Жапаров принял вице-президента Турции Фуата Октая

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 10 сентября принял вице-президента Турции Фуата Октая, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам и приоритетам двустороннего сотрудничества, затронули итоги 10-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и прошедшего кыргызско-турецкого бизнес-форума.

Глава государства особо подчеркнул, что с момента установления дипломатических отношений Кыргызстан и Турция заложили прочную основу для сотрудничества во всех сферах двустороннего взаимодействия. Кыргызская сторона готова и дальше расширять совместное сотрудничество с учетом интересов двух стран.

Он выразил уверенность в том, что прошедшие сегодня двусторонние мероприятия, в том числе и состоявшийся кыргызско-турецкий бизнес-форум, будут способствовать наращиванию совместного торгово-экономического партнерства.

Президент Садыр Жапаров отметил заинтересованность кыргызской стороны в выводе двусторонних отношений, имеющих стратегический характер, на качественно новый уровень.

В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай, поблагодарив кыргызскую сторону за гостеприимство, передал Садыру Жапарову и всему кыргызскому народу теплые слова приветствия от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он с удовлетворением подчеркнул, что договоренности достигнутые в ходе официального визита Садыра Жапарова в Турцию, плодотворно реализуются обеими сторонами.

Фуат Октай отметил, что за 8 месяцев т.г. наблюдается положительная динамика товарооборота между странами, стороны намерены постепенно его наращивать до 1 млрд долларов США в год.

Вице-президент Турции выразил готовность углублять совместное сотрудничество в сферах здравоохранения, образования, энергетики, недропользования и в других областях, представляющих взаимный интерес.