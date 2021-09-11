Садыр Жапаров принял вице-президента Турции Фуата Октая

Кыргызстан 11 сентября 2021 07:56 (UTC+04:00)
Садыр Жапаров принял вице-президента Турции Фуата Октая

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 10 сентября принял вице-президента Турции Фуата Октая, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам и приоритетам двустороннего сотрудничества, затронули итоги 10-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и прошедшего кыргызско-турецкого бизнес-форума.

Глава государства особо подчеркнул, что с момента установления дипломатических отношений Кыргызстан и Турция заложили прочную основу для сотрудничества во всех сферах двустороннего взаимодействия. Кыргызская сторона готова и дальше расширять совместное сотрудничество с учетом интересов двух стран.

Он выразил уверенность в том, что прошедшие сегодня двусторонние мероприятия, в том числе и состоявшийся кыргызско-турецкий бизнес-форум, будут способствовать наращиванию совместного торгово-экономического партнерства.

Президент Садыр Жапаров отметил заинтересованность кыргызской стороны в выводе двусторонних отношений, имеющих стратегический характер, на качественно новый уровень.

В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай, поблагодарив кыргызскую сторону за гостеприимство, передал Садыру Жапарову и всему кыргызскому народу теплые слова приветствия от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он с удовлетворением подчеркнул, что договоренности достигнутые в ходе официального визита Садыра Жапарова в Турцию, плодотворно реализуются обеими сторонами.

Фуат Октай отметил, что за 8 месяцев т.г. наблюдается положительная динамика товарооборота между странами, стороны намерены постепенно его наращивать до 1 млрд долларов США в год.

Вице-президент Турции выразил готовность углублять совместное сотрудничество в сферах здравоохранения, образования, энергетики, недропользования и в других областях, представляющих взаимный интерес.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки и Афганистан
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки и Афганистан
Замглавы МИД РФ обсудил со спецпредставителем США ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном
Замглавы МИД РФ обсудил со спецпредставителем США ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном
Замглавы МИД РФ сообщил, что проведет консультации со спецпосланником США по Ирану
Замглавы МИД РФ сообщил, что проведет консультации со спецпосланником США по Ирану
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Microsoft готова внедрить в Азербайджане проект «цифрового двойника» - генеральный менеджер Экономика 08:14
Садыр Жапаров принял вице-президента Турции Фуата Октая Кыргызстан 07:56
В результате ДТП в Турции пострадали 20 человек Турция 07:40
Восемь человек погибли при взрыве газа на северо-востоке Китая Другие страны 07:20
Премьер-министра Гаити вызвали в прокуратуру по делу об убийстве президента Другие страны 06:58
До трех увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме в России Россия 06:37
Свыше 35 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 06:24
Столтенберг: оставить войска НАТО в Афганистане после вывода сил США было невозможно В мире 06:04
Один человек погиб в результате взрыва газа в доме в России Россия 05:34
Главы США и Китая провели телефонный разговор США 04:36
В Израиле заявили, что из сектора Газа выпущена ракета Израиль 03:38
Российский теннисист вышел в финал US Open Спорт 02:46
На лайнере Qatar Airways Кабул покинули 19 граждан США В мире 01:58
Силы сопротивления отбили у "Талибана" три района в провинции Панджшер Другие страны 01:27
Капитализация Apple упала на $85 млрд из-за решения суда по App Store США 00:54
В Азербайджане в эти выходные не будет работать общественный транспорт (ВИДЕО) Общество 00:25
Sinovac испытает в ЮАР вакцину от COVID-19 на шестимесячных детях В мире 00:11
Кабмин обнародовал порядок въезда в Азербайджан ж/д транспортом Транспорт 10 сентября 23:54
Ураган "Олаф" обрушился на тихоокеанское побережье Мексики Другие страны 10 сентября 23:50
В Азербайджане стоимость экспертизы лекарств будет определяться Тарифным советом Общество 10 сентября 23:21
Установлен порядок въезда в Азербайджан грузовых транспортных средств Транспорт 10 сентября 23:07
В США выяснили, что COVID-вакцинация в 11 раз снижает риск умереть при заражении США 10 сентября 23:06
Определен порядок въезда автобусов и легкового транспорта в Азербайджан Транспорт 10 сентября 22:20
Во Франции начали расследование в отношении экс-главы Минздрава Европа 10 сентября 22:07
Доходы от туризма в Грузии достигли пика Бизнес 10 сентября 21:47
Утверждены число и месторасположение погранично-пропускных пунктов Азербайджана Экономика 10 сентября 21:46
Туркменское предприятие намерено в этом году собрать 70 тонн бананов Туркменистан 10 сентября 21:42
Доля Ирана в нефтехимической торговле на Ближнем Востоке выросла на 2% Иран 10 сентября 21:22
В Латвии открылся Узбекский торговый дом Узбекистан 10 сентября 21:18
Борис Джонсон проведет встречу по климату с участием Си Цзиньпина Европа 10 сентября 21:15
Азербайджанская сборная по дзюдо завоевала серебро в командных выступлениях на Играх стран СНГ Азербайджан 10 сентября 20:21
Состоялся бизнес-форум, посвященный восстановлению Карабаха (ФОТО) Экономика 10 сентября 20:13
Евростат назвал объемы импорта Туркменистана из Польши за I полугодие Туркменистан 10 сентября 19:49
Состоялось очередное заседание Госкомиссии по оценке ущерба в результате агрессии Армении Политика 10 сентября 19:33
Министр обороны Азербайджана встретился с новым командующим МС России Политика 10 сентября 19:11
В Агдашском районе создан новый производственный кооператив Экономика 10 сентября 18:49
Крупнейшая энергетическая компания готовится к морской сейсморазведке в Грузии Энергетика 10 сентября 18:42
Российские компании активно реализуют в Туркменистане проекты в сфере ИКТ ИКТ 10 сентября 18:34
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 10 сентября 18:20
В Азербайджане выявлено еще 2 508 случаев заражения коронавирусом, вылечились 4 076 человек Общество 10 сентября 18:17
Центробанк Азербайджана назвал ответственных за выдачу банкоматами непригодных купюр Экономика 10 сентября 18:16
Рост цен на топливо стал одной из причин двузначной инфляции в Грузии Бизнес 10 сентября 18:03
В Грузии растет доля домохозяйств с доступом в интернет ИКТ 10 сентября 17:53
Армения должна понять, что оккупацией территорий соседних стран ничего не добьешься – Чавушоглу Политика 10 сентября 17:49
В азербайджанской армии организованы очередные курсы подготовки сверхсрочников (ВИДЕО) Общество 10 сентября 17:42
Минэнерго огласило суточный объем добычи нефти в Азербайджане за август Энергетика 10 сентября 17:40
Почтовый оператор Казахстана закупит шины Тендеры 10 сентября 17:37
Премьер-министр Азербайджана встретился с делегацией Тюркского совета (ФОТО) Политика 10 сентября 17:34
Наземная станция метро Баку сможет принимать составы из 7 вагонов Общество 10 сентября 17:33
Иран рассчитывает, что на полях саммита ШОС в Душанбе состоится встреча Путина и Раиси Политика 10 сентября 17:29
C июля по август на «Детскую Горячую Линию» поступило около 800 звонков ИКТ 10 сентября 17:25
ЕС пока не определился с формой своего дипломатического присутствия в Афганистане Европа 10 сентября 17:25
USAID расширит поддержку модернизации животноводческого сектора Туркменистана Туркменистан 10 сентября 17:24
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро немного понизились Израиль 10 сентября 17:19
Суд во Франции обязал Uber выплатить таксистам €180 тыс. компенсаций Европа 10 сентября 17:16
Волгоградские компании представили свою продукцию потенциальным партнерам в Баку Бизнес 10 сентября 17:14
Выделенные МВФ SDR пополнили международные резервы Нацбанка Казахстана Казахстан 10 сентября 17:11
В Азербайджане будет проведен 100-летний юбилей Микаила Абдуллаева - Распоряжение Политика 10 сентября 17:01
Количество вакцинированных в Узбекистане на 9 сентября Узбекистан 10 сентября 17:00
В Баку состоялась торжественная церемония срезания карабахского ковра "Челеби" (ВИДЕО/ФОТО) Культура 10 сентября 16:58
Представители ведущих молодежных организаций Азербайджана находятся в Шуше Общество 10 сентября 16:56
В Грузии внесут поправки в законодательство в связи с проектом подземного газохранилища Энергетика 10 сентября 16:53
Правящая партия Азербайджана выставила на продажу автомобили Экономика 10 сентября 16:47
Руководитель сайта задержан с поличным при получении взятки у должностного лица - Генпрокуратура Азербайджана Происшествия 10 сентября 16:44
Парламент Грузии примет закон об ипотечных облигациях Бизнес 10 сентября 16:43
В Казахстане обсудили налаживание выпуска спецтехники бренда JCB Казахстан 10 сентября 16:34
Вугар Рагимзаде назначен на высокую должность в ПЕА Политика 10 сентября 16:32
Освобождены от должности некоторые председатели районных организаций ПЕА по Баку Политика 10 сентября 16:31
Завершен сложнейший этап в строительстве интерконнектора Греция – Болгария Энергетика 10 сентября 16:30
Фестиваль Opera.First в Астрахани открылся концертом в честь азербайджанского композитора (ВИДЕО) Культура 10 сентября 16:29
Uz-Kor Gas Chemical объявляет тендер на установку солнечной станции Тендеры 10 сентября 16:29
В Азербайджане завершен капремонт очередного вертолета «Ми»(ФОТО, ВИДЕО) Экономика 10 сентября 16:11
ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты дополнительного выпускного экзамена Общество 10 сентября 16:07
Компании из стран Тюркского совета готовы реализовать в Карабахе проекты во всех областях – Багдад Амреев Экономика 10 сентября 16:04
BİRLink запустил новую акцию по случаю Дня знаний ИКТ 10 сентября 16:00
Правительство Грузии начало строительство самого длинного тоннеля в стране Строительство 10 сентября 15:59
Администрация туркменского региона объявила тендер на монтаж водопропускных сетей Тендеры 10 сентября 15:52
Президент Ливана утвердил состав кабинета национального спасения Арабские страны 10 сентября 15:51
Азербайджан инвестировал в экономики стран Тюркского совета свыше 18 млрд долларов Бизнес 10 сентября 15:50
ЕС обсудил с талибами вопрос безопасности дипломатического присутствия в Кабуле Европа 10 сентября 15:47
Уникальная мечеть в Гяндже – определение времени по исчезающей тени, минбар без единого гвоздя… (ВИДЕО) Культура 10 сентября 15:45
Обвиняемый в получении взятки руководитель азербайджанского сайта арестован на 3 месяца Происшествия 10 сентября 15:44
Расширен состав Совета ветеранов ПЕА Политика 10 сентября 15:43
Назначены новые председатели районных организаций ПЕА по Баку Политика 10 сентября 15:38
Средний уровень госдолга в еврозоне достиг 100% ВВП Европа 10 сентября 15:32
Бакинская встреча министров Тюркского совета – важный шаг для увеличения взаимных инвестиций – Торгово-промышленная палата Турции Экономика 10 сентября 15:29
Названа сумма, в которую обойдется подготовка ученика к школе в Азербайджане в новом учебном году Общество 10 сентября 15:22
США готовы продолжить поддержку в сфере развития энергобезопасности Азербайджана Энергетика 10 сентября 15:21
Рамиз Геюшов исключен из ПЕА Политика 10 сентября 15:15
Глава сайта был задержан при получении взятки у Рамиза Геюшова – адвокат Общество 10 сентября 15:06
Грузоперевозки в аэропорту им. Аднана Мендереса в Измире значительно возросли Турция 10 сентября 15:04
Израиль увеличил импорт цемента из Турции почти наполовину Турция 10 сентября 15:04
Грузооборот международного аэропорта Эсенбога Анкары вырос почти на 20% Турция 10 сентября 15:03
Франция импортировала из Турции сталь на сумму свыше $130 млн Турция 10 сентября 15:03
США поддерживают усилия Азербайджана по расширению поставок энергоресурсов Энергетика 10 сентября 15:02
Проходит заседание правления правящей партии "Ени Азербайджан" Политика 10 сентября 15:02
Иранский импорт электротоваров из Турции вырос почти на треть Турция 10 сентября 15:02
Азербайджан незначительно сократил импорт турецких электротоваров Турция 10 сентября 15:02
Австрия вдвое увеличила импорт кожаных изделий из Турции Турция 10 сентября 15:00
Цена газа в Европе превысила $700 за 1 тыс. куб. м Европа 10 сентября 14:59
Все новости