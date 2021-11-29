Сайт ЦИК Кыргызстана подвергся хакерским атакам с 20 стран мира

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана, руководитель штаба по проведению парламентских выборов Марат Иманкулов заявил на брифинге, что сайт Центризбиркома был подвергнут хакерским атакам с 20 стран мира, передает Trend со ссылкой на Kabar.

«Заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков и я проверили сервер ЦИК. Тогда эксперты заявили, что была атака. В прошлом году были подобные попытки, но на экране было видно, что они блокируют хакерскую атаку. Эксперт заявил, что они не дали взломать сайт», - сказал Иманкулов.

Он добавил, что они никому не позволят фальсифицировать результаты выборов.