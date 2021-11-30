В Кыргызстане за сутки выявлено более 60 новых случаев заражения COVID-19

На 30 ноября 2021 года всего по Республике Кыргызстан за сутки зарегистрировано 66 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, скончались от болезни три человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщают в министерстве здравоохранения КР.

Таким образом за весь период пандемии 183 351 человек заразились коронавирусом, из которых 2 746 скончались.

За сутки от коронавируса выздоровело 118 пациентов. Всего за весь период выздоровело 178 тыс. 230 пациентов.

На стационарном лечении находятся 405 пациентов, на амбулаторном – 488.

За прошедшие сутки проведено 3 тыс. 50 ПЦР-тестов.