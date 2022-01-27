Таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня - погранслужба Кыргызстана

Таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня, сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщается, в 23:50 27 января на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана.

«Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Баткенской области А.Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей Сторон.

Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций кыргызских военнослужащих.

По состоянию на 00:20 28 января 2022 г. боестолкновения между военнослужащими двух стран проходят в местностях Кочо-Бою и Дахма», - говорится в сообщении.