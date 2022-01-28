Кыргызстан эвакуировал 1 470 жителей из приграничных с Таджикистаном сел

Власти Кыргызстана эвакуировали 1 470 жителей сел, расположенных в районе пограничного конфликта с Таджикистаном. Об этом сообщило в пятницу киргизское МЧС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент эвакуированы 1 470 местных жителей, из них 1 200 размещены у знакомых и родственников. Часть населения эвакуирована в села Маргун, Рават и город Баткен, - говорится в сообщении. - 270 человек размещены в пунктах временного размещения, среди них - 104 женщины, 19 мужчин и 147 детей. Эвакуированные оснащены всеми предметами первой необходимости".

В пунктах временного размещения постоянно дежурят медики, "МЧС располагает всеми необходимыми силами и средствами для защиты жизни и здоровья населения".

Сообщается, что "семь населенных пунктов - Аксай, Актатыр, Кок-Таш, Жаны-Бак, Таш-Тумшук, Кок-Терек и Ортобоз (1 402 абонента) - находятся в данный момент без электроснабжения", однако "стратегические объекты Баткенской области оснащены автономными источниками электропитания".