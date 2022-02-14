Иранским бизнесменам презентовали более 50 инвестпроектов Кыргызстана

Посол Кыргызстана в Иране Турдакун Сыдыков призвал иранских бизнесменов инвестировать в страну. Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По ее данным, 10 февраля посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран совместно с палатой торговли и промышленности провинции Альборз Ирана в Карадже организовало мероприятие «День экономики Кыргызстана: торгово-экономические и инвестиционные возможности».

«В ходе мероприятия посол Кыргызстана в Иране Турдакун Сыдыков проинформировал бизнес-сообщество провинции Альборз Ирана об инвестиционном климате, о механизмах защиты инвесторов в Кыргызстане и провел презентацию более 50 перспективных инвестиционных проектов в сферах гидроэнергетики, сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры и туризма Кыргызстана», – рассказали в министерстве.

Посол КР призвал иранских предпринимателей инвестировать в инфраструктурные социально-экономические проекты, нацеленные на развитие регионов Кыргызской Республики и обратил внимание участников на перспективность создания совместных промышленных предприятий на территории Кыргызстана с целью реализации готовой продукции на рынке стран ЕАЭС, СНГ, ЕС (в рамках статуса ВСП+) и ВТО.

В ведомстве отметили, что представителей бизнес-кругов Ирана заинтересовало либеральное законодательство Кыргызстана о порядке открытия компании, налоговые, валютные режимы и деятельность свободных экономических зон.

Мероприятие было приурочено к 30-летию установлению дипломатических отношений между Кыргызстаном и Ираном.