Азербайджано-кыргызское сотрудничество выходит на новый уровень - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-кыргызское сотрудничество выходит на новый уровень, сказал посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов во время мероприятия в Бишкеке, посвященного Дню независимости Азербайджана.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на кыргызские СМИ.

"Благодаря постоянному политическому диалогу на высшем уровне азербайджано-кыргызское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось”, - сказал Гандилов.

Посол Азербайджана отметил, что Кыргызстан занимает важное место во внешней политике Азербайджана.

Он добавил, что подписание документов о стратегическом партнёрстве в Баку 20 апреля 2022 года знаменует переход азербайджано-кыргызских отношений на качественный новый уровень.