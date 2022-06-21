В Кыргызстане выросли доходы от добычи полезных ископаемых

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2022 года общий объем добычи полезных ископаемых в Кыргызстане составил 16,6 миллиарда сомов (209,7 миллиона долларов), что на 7,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (15,4 миллиарда сомов, или 194,1 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национального статистического комитета Кыргызстана.

Доход от добычи каменного и бурого угля в Кыргызстане в январе-мае 2022 года составил 1,8 миллиарда сомов (22,6 миллиона долларов), а сырой нефти и природного газа - 3,9 миллиарда сомов (50 миллионов долларов).

Отмечается, что общая сумма добычи металлических руд в отчетном периоде в Кыргызстане составила 10,6 миллиарда сомов (134,3 миллиона долларов).