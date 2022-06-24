Принята Чолпон-Атинская декларация XI пленарного заседания ТюркПА

В г.Чолпон-Ата Иссык-Кульской области сегодня, 24 июня, завершилась работа XI пленарного заседания Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), передает Trend со ссылкой на Kabar.

В работе XI пленарного заседания ТюркПА приняли участие торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Саöиба Гафарова, председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп, в качестве наблюдателя - вице-спикер Национального Собрания Венгрии Шандор Лежак, почетных гостей - председатель Сената Олий Мажилиса Узбекистана Танзиля Нарбаева и заместитель председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Касымгулы Бабаев.

В ходе пленарного заседания, стороны заслушали отчеты и рассмотрели рекомендации Комиссии по правовым вопросам и международным отношениям, Комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам, Комиссии по экономическому сотрудничеству и Комиссии по вопросам окружающей среды, природным ресурсам и здравоохранения. Были заслушаны итоговые отчеты миссий наблюдателей ТюркПА по итогам выборов Президента Республики Узбекистан в октябре 2021 года и парламентских выборов в Кыргызстане в ноябре 2021 году.

Кроме того, участники XI пленарного заседания ТюркПА рассмотрели и утвердили проект модельного закона о развитии социального предпринимательства, избрали председателей и заместителей председателей комиссий, заместителя Генерального секретаря.

Стороны рассмотрели бюджет ТюркПА на 2023 год. Участники XI пленарного заседания ТюркПА приняли решение, что следующее XII пленарное заседание Организации пройдет в 2023 году в г.Стамбул (Турция).

По итогам мероприятия была принята Чолпон-Атинская декларация XI пленарного заседания Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

Состоялась церемония подписания документа о переименовании Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран в Парламентскую ассамблею тюркских государств.

Участники заседания XI пленарного заседания ТюркПА сделали заявления для прессы. Торага Жогорку Кенеша заявил, что главной целью ТюркПА является взаимное сближение и тесное сотрудничество тюркских народов. «Уверен, что парламенты государств-членов Парламентской ассамблеи тюркских государств внесут весомый вклад в укрепление единства тюркских народов»,-сказал Т.Мамытов.

Главы парламентских делегаций Турции, Казахстана, Азербайджана отметили успешную и плодотворную работу ТюркПА в г.Чолпон-Ата.