В Кыргызстане оптимизировали поставки битума из Казахстана

БАКУ /Trend/ - В этом году битум из Казахстана доставляется автомашинами до битумных ям в регионах Кыргызстана, что позволяет своевременно использовать его в производственных целях.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана.

Ранее битум из Казахстана в Кыргызстан доставлялся железнодорожным путем, его перегружали на автомашины и только потом осуществлялась транспортировка до пункта назначения, что занимало определенное время.

"Проведение своевременной работы по асфальтобетонному покрытию, а также ямочного ремонта на автодорогах происходит благодаря своевременной доставке битума из Казахстана при содействии Президента и Кабинета министров Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сегодня в Кыргызстан доставлены 13 000 тонн битума из запланированных 20 000 тонн.