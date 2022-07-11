Кыргызстан увеличил импорт природного газа из России

БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2022 года кыргызский импорт природного газа из России составил 25,1 миллиона долларов, что на 6,8 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (23,5 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным ведомства, Кыргызстан в отчетный период импортировал природный газ из Узбекистана на сумму 2,7 миллиона долларов, что на 10 процентов меньше показателя января - апреля 2021 года (три миллиона долларов).

Кыргызстан в январе - апреле 2022 года импортировал товары из России на 648,2 миллиона долларов, что на 17,8 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (550,2 миллиона долларов).