Германия оказывает Кыргызстану поддержку в сфере сельского хозяйства (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) продолжает оказывать помощь в развитии сельскохозяйственного сектора Кыргызстана с акцентом на Джалал-Абадскую область. Об этом сообщил Trend представитель GIZ.

По его словам, в рамках проекта "Комплексное развитие сельских регионов" GIZ связывает небольшие семейные фермы, что позволяет им координировать свои усилия для улучшения производства, к примеру, путем совместного использования оборудования или покупки семян и удобрений.

"В целом 22 неправительственные организации в Кыргызстане получили гранты на развитие бизнеса в сфере сельского хозяйства и туризма на сумму 4,6 миллиона евро. Более двух тысяч фермеров узнали об инновационных и экологически безопасных методах выращивания сельскохозяйственных культур", – сказал представитель GIZ.

Он также отметил, что во время пандемии COVID-19 аграрный сектор Кыргызстана практически не испытал негативных последствий, поскольку местные фермеры продолжали проводить сельскохозяйственные работы на полях.

В рамках программы "Комплексное развитие сельских регионов" GIZ с октября 2018 года оказывает содействие в сокращении бедности в сельских районах Кыргызстана путем осуществления инициатив экономического развития. Ожидается, что реализация программы завершится в 2023 году.