Минтруда Кыргызстана откроет представительство в России

Председатель кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление об организационных вопросах Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана, от 22.07.22 г. №392, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Согласно документу, в целях выработки единой миграционной политики КР, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона «О кабинете министров Кыргызстана» кабмин постановляет:

1. Реорганизовать Департамент внешней миграции при Министерстве иностранных дел путем присоединения его к Министерству труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана с передачей возложенных на него функций, соответствующего штата, финансовых и материально-технических средств.

2. Образовать Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции в Российской Федерации и утвердить Положение о нем согласно приложению 1.

3. Министерству иностранных дел в установленном порядке передать Представительству Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в РФ 11 единиц из числа штатных единиц технического и обслуживающего персонала, отнесенных к дипломатическим учреждениям Кыргызстана за рубежом, с финансовыми и материально-техническими средствами.