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Кыргызстан ввел временные ограничения на экспорт древесины

Кыргызстан Материалы 5 августа 2022 11:03 (UTC +04:00)
Кыргызстан ввел временные ограничения на экспорт древесины

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Кыргызстан ввел временные ограничения на экспорт древесины, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу кыргызского правительства.

Согласно постановлению Кабинета министров Кыргызстана от 1 августа №428, вывоз древесины из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запрещен на шесть месяцев.

"Государственной таможенной службе при министерстве финансов Кыргызстана и Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности надлежит принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров", - говорится в сообщении.

Отметим, что лесные ресурсы Кыргызстана чрезвычайно ограничены. Леса занимают около пяти процентов общей территории страны.

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