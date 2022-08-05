БАКУ /Trend/ - Кыргызстан ввел временные ограничения на экспорт древесины, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу кыргызского правительства.

Согласно постановлению Кабинета министров Кыргызстана от 1 августа №428, вывоз древесины из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запрещен на шесть месяцев.

"Государственной таможенной службе при министерстве финансов Кыргызстана и Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности надлежит принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров", - говорится в сообщении.

Отметим, что лесные ресурсы Кыргызстана чрезвычайно ограничены. Леса занимают около пяти процентов общей территории страны.