Налоговые поступления в госбюджет Кыргызстана выросли за год более чем наполовину

БАКУ /Trend/ - В январе - июле 2022 года поступления в госбюджет Кыргызстана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) достигли 85,9 миллиарда сомов (один миллиард долларов), что на 54,7 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (55,5 миллиарда сомов, или 669,4 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ГНС Кыргызстана.

По ее данным, в январе - июле 2022 года ГНС выполнила прогноз по поступлениям в государственный бюджет на 101,6 процента, а сумма, перечисленная в бюджет сверх прогноза, составила 1,3 миллиарда сомов (16,2 миллиона долларов).

"Перевыполнение плановых показателей по налогам стало возможным благодаря работе по улучшению налогового администрирования, анализу и мониторингу всех отраслей экономики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация проекта цифровизации налоговых процедур "СМАРТ Салым", в том числе внедрение электронных счет-фактур, контрольно-кассовых аппаратов, системы "Сводный пост" по учету товаров в рамках ЕАЭС, оказали положительное влияние на рост налоговых поступлений в Кыргызстане.