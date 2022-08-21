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Кыргызский производитель лифтов планирует наладить экспорт продукции в Таджикистан и Узбекистан (Эксклюзив)

Кыргызстан Материалы 21 августа 2022 21:17 (UTC +04:00)
Кыргызский производитель лифтов планирует наладить экспорт продукции в Таджикистан и Узбекистан (Эксклюзив)

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Кыргызская компания Sky Elevators (входит в холдинг Sky Industrial Group) планирует наладить экспорт лифтов в Таджикистан и Узбекистан, сообщили Trend в Sky Industrial Group.

По ее данным, на конец августа запланированы визиты в Душанбе и Ташкент для ознакомления с базой потенциальных партнеров.

"В настоящее время мы ведем переговоры о начале поставок лифтовой продукции с нашими соседями - Таджикистаном и Узбекистаном, но не намерены ограничиваться только странами СНГ. Поэтому приложим все усилия для выхода на другие рынки", - сказали в компании.

Ранее Sky Elevators и российская "МТК" в рамках бизнес-форума Кыргызстан-РФ третьего августа подписали договор о поставках лифтовой продукции в Россию. Объем и стоимость поставок не уточняются.

Отметим, что Sky Elevators является первым предприятием по производству лифтового оборудования и подъемных механизмов в Кыргызстане.

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