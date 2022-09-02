Обнародован портфель проектов ЕБРР в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - На первое августа 2022 года кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Кыргызстане оценивался в 174 миллиона евро.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР, кредитный портфель рассчитан на реализацию 75 проектов.

Большая часть портфеля (64 процента, или 112 миллионов евро) направлена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, 20 процентов, или 34 миллиона евро - на инвестиции в финансовые институты, и 16 процентов, или 28 миллионов евро - в промышленность, торговлю и аграрный сектор.

В прошлом году ЕБРР инвестировал 31 миллион евро в реализацию 13 проектов в Кыргызстане.

Отметим, что ЕБРР является ведущим инвестором Кыргызстана с 1992 года. В целом банк инвестировал 876 миллионов евро в реализацию 208 проектов в этой стране.