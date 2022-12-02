Назван объем поставок электроэнергии из Узбекистана в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - В январе - октябре 2022 года Кыргызстан импортировал из Узбекистана 1,2 миллиарда кВт.ч электроэнергии.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на отчет Кыргызского энергетического расчетного центра.

По данным ведомства, общий объем кыргызского импорта электроэнергии в отчетном периоде составил 2,6 миллиарда кВт.ч.

"Кыргызстан в январе - октябре текущего года импортировал из Туркменистана 780,7 миллиона кВт.ч электроэнергии, из Казахстана - 580 миллион кВт.ч", - говорится в сообщении.

Отметим, что, по данным Кыргызского энергетического расчетного центра, за весь 2021 год в страну было импортировано 1,7 миллиарда кВт.ч электроэнергии.