Поступления в бюджет Кыргызстана по линии таможни достигли рекордных объемов

БАКУ /Trend/ - Объем поступлений в государственный бюджет Кыргызстана по линии таможни в январе - декабре 2022 года составил 74 миллиарда сомов (863,6 миллиона долларов), что на 57,8 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года (46,9 миллиарда сомов, или 547,3 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Кыргызстана.

"Такой показатель поступлений таможенных платежей наблюдается впервые в истории Таможенной службы Кыргызстана и свидетельствует о значительном улучшении качества работы таможенной службы в целом", - говорится в сообщении.

Между тем, ранее председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров сообщал, что план на 2022 год по сбору платежей по линии таможни составлял 100 миллиардов сомов (1,1 миллиарда долларов).