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За последний год вырос объем грузоперевозок воздушным транспортом из Кыргызстана

Кыргызстан Материалы 17 января 2023 08:26 (UTC +04:00)
За последний год вырос объем грузоперевозок воздушным транспортом из Кыргызстана

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - В 2022 году объем грузоперевозок воздушным транспортом из Кыргызстана составил 36 935 тонн, что на 56,4 процента превышает показатель 2021 года.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете министров Кыргызстана.

Как сообщается, в прошлом году основными направлениями регулярных грузовых рейсов из Кыргызстана стали Стамбул, Гуанчжоу, Шанхай, Гонконг и Ашхабад.

Между тем, за весь 2021 год объем грузоперевозок воздушным транспортом из Кыргызстана составил 23 608 тонн, тогда как в 2020 году было всего 15 253 тонны.

Отметим, что к настоящему времени Кыргызстан заключил соглашения о воздушном сообщении с 30 государствами включая соседние Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Китай.

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