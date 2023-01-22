БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Укрепление потенциала по управлению качеством воздуха в Центральной Азии", Кыргызстан и Казахстан расширяют сотрудничество по борьбе с загрязнением воздуха.

Об этом сообщили Trend в MoveGreen - экологической организации в Кыргызстане.

MoveGreen, вовлеченная в устойчивое развитие Кыргызстана, в партнерстве с Ассоциацией практикующих экологов Казахстана и AirKaz предпринимают шаги над улучшением качества воздуха в Кыргызстане и Казахстане.

"При поддержке наших партнеров из Казахстана MoveGreen работает над улучшением регулирующих механизмов мониторинга качества воздуха в Казахстане и Кыргызстане. Эксперты Ассоциации практикующих экологов Казахстана разработали ряд рекомендаций по улучшению системы мониторинга качества воздуха в Казахстане и Кыргызстане. Рекомендации для Казахстана были представлены в 2022 году на круглом столе перед основными релевантными органами. Обсуждение и презентация рекомендаций для Кыргызстана запланированы на 2023 год", - сообщили в MoveGreen.

Как отметили в организации, в результате оценки текущей системы мониторинга воздуха в Кыргызстане и Казахстане, было выявлено, что стандарты качества воздуха не соответствуют стандартам стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), также занижены по сравнению с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения.

"Для проведения гражданского мониторинга качества воздуха в рамках данного проекта в основном MoveGreen работает с датчиками AirKaz, которые разработаны и выпускаются в Казахстане. Эти датчики получили сертификацию в Казахстане и Кыргызстане, проходят необходимую техническую поверку, кроме того данные датчиков AirKaz интегрированы в систему сбора данных Казгидромета", - сказали в MoveGreen.

В рамках данного компонента в Казахстане MoveGreen смогла наладить сотрудничество с Казгидромет и установить 20 датчиков по мониторингу качества воздуха AirKaz в 5-ти городах Казахстана - Актобе, Астана: Атырау, Павлодар и Уральск. На данный момент совместно с партнерами мы прорабатываем установку еще 50-ти датчиков.

В MoveGreen отметили, что в Кыргызстане они смогли установить 28 датчика AirKaz и 5 датчиков Purple Air во всех регионах страны. Таким образом благодаря данному проекту мы смогли не только получить данные о качестве воздуха в столице Кыргызстана - Бишкеке, но и впервые узнать о состоянии воздуха в других крупных городах страны.

"К сожалению, данные гражданского мониторинга качества воздуха показывают наличие значительного превышения предельно допустимой концентрации PM 2.5 не только в центральных городах Кыргызстана и Казахстана, но также и в других городах стран. В основном пик загрязнения воздуха PM частицами начинается в осенне-зимний период, при понижении температуры и начала отопительного сезона", - подчеркнули в экологической организации.

Следует отметить, что проект "Укрепление потенциала по управлению качеством воздуха в Центральной Азии" реализуется при финансовой поддержке Государственного департамента США.