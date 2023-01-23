Кыргызстан увеличил импорт природного газа из России

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2022 года Кыргызстан импортировал из России природный газ на сумму 45,9 миллиона долларов, что на 6 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года (43,3 миллиона долларов).

Об этом передает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

Как сообщается, в указанный период Кыргызстан также импортировал природный газ из Узбекистана на сумму 5,2 миллиона долларов.

При этом российский экспорт нефтепродуктов в Кыргызстан с января по ноябрь 2022 года составил 445,2 миллиона долларов, что на 57,3 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (283 миллиона долларов).

В целом экспорт из России в Кыргызстан в январе - ноябре прошлого года увеличился на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (1,6 миллиарда долларов) - до 2 миллиардов долларов.

Между тем, по оценкам статкомитета Кыргызстана, 84 процента потребностей страны в природном газе в 2021 году были обеспечены за счет импорта из России.