ЕС содействует развитию производства лекарственных растений в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - ЕС в рамках проекта "Поддержка развития зеленого сельского хозяйства местными сообществами" содействует усовершенствованию производства лекарственных растений в Кыргызстане.

Об этом сообщил Trend партнер проекта - кыргызская научноисследовательская организация "Rural Development Fund (RDF)".

В рамках проекта, который был запущен в конце 2020 года, более 500 человек получили знания о том, как выращивать, собирать и перерабатывать лекарственные растения.

Как сообщили в организации, в Кыргызстане создана Ассоциация фермеров по выращиванию лекарственных растений "Бирлик", которая объединила более 20 фермерских сообществ.

"Ассоциация работает над привлечением инвестиций и поиском рынка сбыта лекарственного растительного сырья. Также мы прилагаем усилия для создания собственного производства, разработки травяных чаев, упаковки и продвижения собственного бренда. Кроме того, запущено мобильное приложение Birlik.kg, где собрана информация о лекарственных травах, их выращивании", — сообщили в "Rural Development Fund (RDF)".

Между тем, в сотрудничестве с компанией из Южной Кореи Rural Development Fund намерен в этом году расширить выращивание лекарственных растений. Уже заключены контракты на импорт семян лекарственных трав из Европы.