Японская корпорация готова модернизировать некоторые ГЭС Кыргызстана

Заместитель спикера Жогорку Кенеша Джамиля Исаева встретилась с представителями корпорации «Йокогава Электрик» во главе с Мацунага Шоко, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает парламент, во встрече участие приняли руководитель депутатской группы дружбы Жогорку Кенеша по сотрудничеству с Японией Талайбек Масабиров, депутат Карим Ханджеза, посол Кыргызстана в Японии Эркинбек Осоев.

Исаева отметила, что одним из приоритетных направлений во внешней политике Кыргызстана является развитие сотрудничества с Японией. «Наша главная цель – это дальнейшее укрепление установившихся дружественных связей между нашими странами. Необходимо продолжить двустороннее взаимодействие, в том числе, важное значение имеет реализация необходимых проектов в сфере энергетики. Кыргызстан подходит для строительства новых ГЭС и развития возобновляемых источников энергии», - отметила Джамиля Исаева.

Масабиров отметил, что Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с японскими предпринимателями, добавив, что поддерживает инициативу в инвестировании в сферу энергетики.

Мацунага Шоко рассказал о деятельности корпорации «Йокогава Электрик», отметив, что их корпорация готова модернизировать некоторые ГЭС Кыргызстана. Были также обсуждены вопросы модернизации Курпсайской ГЭС.