Президент Кыргызстана сообщил о рекордном запасе золота в стране

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что республика накопила рекордный запас золота, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Совместная координация ветвей власти позволила собрать такой объем запасов золота, чего не наблюдалось за всю историю независимого Кыргызстана. Мы держим их на случай непредвиденных обстоятельств в качестве стратегических резервов", - сказал Жапаров на праздничном мероприятии по случаю Нооруза.

По его словам, планета подвергается различным катаклизмам, возникают крупные военные конфликты, мировая экономика переживает потрясения, а их последствия распространяются по всему миру.

"Они не обошли и нас стороной, что заметно отразилось на росте цен. Но несмотря на это, мы смогли поднять заработные платы работникам социальной сферы и государственных служащих", - отметил Жапаров.

Он добавил, что республика активизирует сотрудничество со стратегическими партнерами.

"Какую бы страну не брать в пример, сложно развиваться в одиночку без выстраивания взаимоотношений с другими государствами. В этих условиях нужно укреплять международное партнерство и дружественные отношения. Мы усилили взаимодействие со стратегическими партнерами и дружественными странами", - заявил Жапаров.