Кыргызстан существенно увеличит парк дорожно-строительной, ремонтной и уборочной техники

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Кыргызстан планирует закупить 669 машин, необходимых для дорожного строительства, ремонта и уборки дорог.

Об этом, как передает Trend, написал руководитель службы информационной политики Администрации президента Дайырбек Орунбеков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в мае этого года Кыргызстан получит 265 единиц дорожно-строительной техники, на которые из госбюджета страны было выделено 686 миллионов сом ($7,8 миллионов долларов).

При этом глава президентской администрации обратил внимание, что за годы независимости Кыргызстана было немного случаев, когда закупка дорожной спецтехники и техники финансировалась из государственного бюджета, а если она закупалась, то в малом количестве.

Орунбеков добавил, что расширение парка дорожно-строительной, ремонтной и уборочной техники этим не ограничится, и у Кыргызстана есть возможности закупать больше техники, если такая необходимость возникнет.

Между тем, по данным Министерства транспорта Кыргызстана, в 2022 году страна приобрела 32 единицы дорожной техники на 2,3 миллиона долларов.

Как сообщает ведомство, в 2015 году Кыргызстан приобрел 355 единиц дорожной техники при поддержке JICA (Японское агентство международного сотрудничества), тот же грантовый проект позволил открыть в 2018 году шесть станций техобслуживания. В 2019 на покупку 46 единиц техники Кыргызстан оформил кредит.