Словения стремится укрепить связи в сфере туризма с Кыргызстаном

БАКУ /Trend/ - Словения находится в процессе установления более тесных связей с Кыргызстаном в различных сферах, включая туризм.

Об этом сообщил Trend источник в министерстве экономики, туризма и спорта Словении.

"Мы находимся в процессе согласования текста меморандума о взаимопонимании между министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана и министерством экономики, туризма и спорта Словении по сотрудничеству в сфере туризма", — сказали в министерстве.

Как сообщается, сотрудничество в сфере туризма между Словенией и Кыргызстаном все еще остается на недостаточном уровне.

Так, в 2022 году Словению посетили лишь 215 туристов из Кыргызстана, и было зарегистрировано всего 658 ночевок. Большинство из них пришлось на май и октябрь. И только несколько граждан Словении побывали в Кыргызстане в 2022 году.

Отмечается, что в январе-марте 2023 года Словению посетили 72 туриста из Кыргызстана и была зарегистрирована 181 ночевка.

В министерстве также сказали, что Словения оказывает Кыргызстану гуманитарную помощь во время стихийных бедствий и оказывает поддержку демократическим реформам в стране.

Также сейчас страны ведут переговоры об укреплении экономического сотрудничества и расширении поставок в Кыргызстан, в том числе в таких областях, как гидроэнергетика, фотоэлектрика, инфраструктура и информационно-коммуникационные технологии.