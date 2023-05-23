Кыргызстан планирует привлечь иностранные компании в строительство ГЭС

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пригласил иностранные компании принять участие в строительстве малых и средних гидроэлектростанций в стране, сообщает Trend.

Как сказали в пресс-службе Президента, Садыр Жапаров пригласил иностранные компании рассмотреть возможность участия в строительстве малых и средних гидроэлектростанций и возобновляемых источников энергии в Кыргызстане в ходе саммита Центральная Азия - Китай, в котором он принял участие в рамках государственного визита в Китай.

"Почти вся энергия, производимая в Кыргызстане, является экологически чистой, так как она производится из гидроресурсов. На данный момент используется только около 13 процентов нашего электропотенциала. Для развития этого сектора нашей стране необходимы иностранные инвестиции, и мы готовы к сотрудничеству в этой области", — сказал Президент Кыргызстана.

По его словам, Кыргызстан имеет возможность экспортировать электроэнергию в страны с общей численностью населения более 2 миллиардов человек.

Президент добавил, что страна поддерживает идею создания партнерства между Центральной Азией и Китаем в области энергетического развития.

Данные Национального статистического комитета Кыргызстана показывают, что страна произвела 4,6 миллиарда киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии с января по март 2023 года, что на 13 процентов больше, чем 4,1 миллиарда кВт-ч в тот же период 2022 года.

Отметим, что саммит Центральная Азия - Китай прошел в Китае 18-19 мая.