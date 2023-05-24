Международные компании хотят принять участие в строительстве ж/д в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Международные компании проявляют активный интерес к строительству железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече в Кыргызстане.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, заявил генеральный директор национальной компании "Кыргыз темир жолу" Азамат Сакиев в рамках встречи с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакытом Торобаевом и представителями соответствующих правительственных организаций.

По его словам, "Кыргыз темир жолу" планирует завершить строительство 63 километров железнодорожной линии в рамках первого этапа проекта. В прошлом году было построено 5 километров железной дороги, а на текущий год запланировано строительство 15 километров.

В свою очередь Торобаев заявил, что реализация этого стратегического проекта является одним из приоритетов страны и находится под особым контролем Президента.

Отметим, что в декабре 2022 года было подписано Соглашение о взаимопонимании между "Кыргыз темир жолу", Российским экспортным центром и "РЖД Интернешнл" о совместной реализации строительства железной дороги.

Считается, что строительство железнодорожной линии Балыкчы — Кочкор — Кара-Кече в Кыргызстане станет основой для создания нового железнодорожного узла и развития регионов Иссык-Куль и Нарын.

В будущем линия может быть связана с запланированной железной дорогой по маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан, что создаст широкие возможности для социально-экономического развития всего Центрально-Азиатского региона.