DLG привлечет международный опыт для развития сельского хозяйства в странах ЦА

БАКУ /Trend/ - 28-29 августа 2023 года Международная ассоциация сельского хозяйства и продовольствия DLG проведет в Кыргызстане на озере Иссык-Куль международный саммит "Агробизнес в Центральной Азии: Интеграция. Модернизация. Успех", целью которого является определение эффективных моделей международной, национальной, вертикальной и горизонтальной интеграции в агробизнесе.

Об этом сообщила Trend региональный директор по Восточной Европе Международной ассоциации сельского хозяйства и продовольствия DLG Ольга Хунгер.

Отмечается, что мероприятие ориентировано на сельхозпроизводителей, поставщиков, представителей бизнес-ассоциаций, государственных органов, финансового сектора, перерабатывающих предприятий и торговли Центрально-Азиатского региона.

По ее словам, сельское хозяйство в странах Центральной Азии, в частности в Кыргызстане, очень мелко структурировано, и если до распада СССР в Кыргызстане насчитывалось 530 крупных сельскохозяйственных предприятий, то сейчас эта цифра составила порядка 340 000 сельскохозяйственных предприятий на 1,2 миллиона гектаров посевной площади. При таких условиях мелким хозяйствам трудно развиваться, у них недостаточно средств на приобретение нового оборудования.

"У нас появилась идея провести мероприятие, где бы мы, с одной стороны, представили опыт Центральной Азии, а с другой – опыт Европы и других стран мира, чтобы посмотреть, какие интеграционные модели могут быть наиболее эффективными для Кыргызстана. Возможности интеграции могут быть разными, это может быть масштабирование производства на уровне отдельных предприятий, кооперация, или как в Узбекистане – формирование кластеров в сельском хозяйстве", — сказала Ольга Хунгер.

Как отмечается, в саммите на Иссык-Куле примут участие в обмене опытом представители сельскохозяйственного сектора Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, участники из Европы и других стран. Мероприятие проводится в преддверии крупнейшей в мире выставки сельхозтехники AGRITECHNICA, и нацелено дать импульс развитию сельскохозяйственных предприятий в Центральной Азии.

Отметим, что Международная ассоциация сельского хозяйства и продовольствия DLG, которая насчитывает 30 000 участников, регулярно проводит выставки, деловые мероприятия и курсы повышения квалификации для продвижения инновационных технологий и предоставления экспертной деятельности в агропромышленном секторе.

DLG проводит две крупнейшие в мире отраслевые выставки, одна из них – это EuroTier, посвященная животноводству и птицеводству, в которой участвуют более 2000 экспонентов из 60 стран мира. Вторая – AGRITECHNICA , которая пройдет 12-18 ноября этого года в Ганновере, в ней примут участие около 2 600 участников из более 50 стран и ожидается 450 тысяч посетителей из 140 стран.