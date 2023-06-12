В Бишкек прибыл первый рейс из Сеула

БАКУ /Trend/ - В Международном аэропорту "Манас" Бишкека приземлился первый рейс из Сеула, который торжественно встретили водяной аркой, передает Trend со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Вчера, 11 июня, прибыл первый регулярный рейс корейской авиакомпании T’Way Airlines по маршруту Сеул – Бишкек – Сеул", - говорится в сообщении.

Теперь пассажиры могут совершать полеты в столицу Южной Кореи напрямую из столицы Кыргызстана. Длительность полета из Сеула в Бишкек составит 7 часов 30 минут, из Бишкека в Сеул составит 6 часов.

Перелеты в Сеул будут осуществляться 1 раз в неделю: прилет из Сеула в воскресенье, вылет из Бишкека в понедельник.