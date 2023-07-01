Кыргызстан вчетверо увеличил добычу сырой нефти

БАКУ /Trend/ - С января по май 2023 года в Кыргызстане было добыто в общей сложности 121 700 тонн сырой нефти, сообщает Trend.

По данным Государственного комитета статистики Кыргызстана, в январе - мае текущего года добыча сырой нефти увеличилась на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (116 400 тонн).

В мае этого года в Кыргызстане было добыто 23 700 тонн сырой нефти, что на 4,9 процента превышает показатели мая 2022 года, когда добыча составила 22 600 тонн.

Отметим, что в Кыргызстане с января по май 2023 года объемы добычи различных полезных ископаемых, включая каменный и бурый уголь, сырую нефть, природный газ, металлические руды и другие ценные ресурсы, увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В частности, добыча угля выросла на 6,6 процента, добыча сырой нефти и природного газа - на 4,8 процента, добыча металлической руды выросла на 6,9 процента, а добыча других ценных полезных ископаемых - на 19,3 процента.