Экспорт из Азербайджана в Кыргызстан значительно вырос в I полугодии 2023 года

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном за 6 месяцев текущего года составил 17,038 миллиона долларов США, что в 4 раза превышает показатели первой половины 2022 года (4,228 миллиона долларов), сообщает в среду Trend.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за отчетный период страна экспортировала в Кыргызстан продукции на сумму 14,882 миллиона долларов, что в 15 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года. Доля Кыргызстана в азербайджанском экспорте составила 0,08 процента.

В первой половине 2023 года импорт Азербайджаном из Кыргызстана снизился на 33 процента по сравнению с 3,283 миллионами долларов за аналогичный период 2022 года. Азербайджаном было импортировано продукции на 2,156 миллиона долларов, что составило 0,03 процента от азербайджанского импорта в целом.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам периода январь - июнь 2023 года вырос на 5,36 процента, или 1,33 миллиарда долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - с 24,836 миллиарда до 26,166 миллиарда долларов.

За отчетный период экспорт достиг 17,9 миллиарда долларов, что на 511,2 миллиона долларов или на 2,77 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт Азербайджана в отчетный период составил около 8,1 миллиарда долларов, увеличившись на 1,8 миллиарда долларов (28,97 процента) по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Товарооборот Кыргызстана с января по май 2023 года составил 5,162 миллиарда долларов, увеличившись на 27,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Экспорт из страны вырос на 21,9 процента в годовом исчислении, достигнув 879,106 миллиона долларов, импорт Кыргызстана увеличился на 29,2 процента - до 4,283 миллиарда долларов.