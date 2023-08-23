Садыр Жапаров провел переговоры с американским сенатором

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров провел встречу с американским сенатором Гэри Питерсом, который занимает пост председателя Сенатского комитета по национальной безопасности и правительственным делам, сообщает Trend.

В ходе встречи обсудили вопросы о расширении политического и экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Соединенными Штатами. Садыр Жапаров подчеркнул важность нарастающих рабочих политических связей между двумя странами и подчеркнул, что взаимопонимание между ними укрепляется.

Он выразил надежду на то, что будущая двусторонняя повестка дня, ориентированная на безопасность, демократию и экономическое развитие, будет наполняться конкретным содержанием. Садыр Жапаров также выразил уверенность в том, что визит сенатора в Кыргызстан даст новый импульс активизации межпарламентского сотрудничества.

Со своей стороны, Гэри Питерс выразил благодарность главе Кыргызстана за возможность посетить страну и обсудить важные политические вопросы, связанные с отношениями между двумя странами. Он подчеркнул свой интерес в укреплении дружественных межгосударственных отношений в различных областях.