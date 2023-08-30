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В Кыргызстане намерены заблокировать Tik Tok

Кыргызстан Материалы 30 августа 2023 22:20 (UTC +04:00)
В Кыргызстане намерены заблокировать Tik Tok

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Кыргызстана решило заблокировать социальную сеть Tik Tok как вредную для психического здоровья детей.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства, решение направлено Министерству цифрового развития для реализации блокировки.

"С учетом многочисленных обращений от ряда неправительственных организаций относительно вредного воздействия социальной сети Tik Tok, негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана приняло решение о прекращении деятельности сервиса на территории республики", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что ведомство изучило контент соцсети и выяснило, что платформа не ограничивает доступ к информации, причиняющий вред здоровью и развитию детей, а также не следит за возрастными категориями контента.

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