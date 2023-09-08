Великобритания надеется на участие делегаций из Кыргызстана в укреплении сотрудничества - Энн Херриган (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Великобритания и Кыргызстан поддерживают регулярный диалог на рабочем уровне, как внутри правительства, так и за его пределами.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала поверенный в делах посольства Великобритании в Бишкеке Энн Херриган.

"Например, в апреле торговая миссия из Кыргызстана посетила Лондон, чтобы установить контакты с британскими фирмами и узнать больше о британском рынке и возможностях, предоставляемых торговой схемой развивающихся стран. Осенью мы ожидаем еще несколько визитов из Кыргызстана в Великобританию. Мы видим большой потенциал для того, чтобы сделать наше сотрудничество еще более активным и плодотворным", - сказала она.

Херриган напомнила, что Великобритания и Кыргызстан установили дипломатические отношения в 1992 году, и с тех пор связи между двумя странами укреплялись.

"В декабре 2011 года начало функционировать посольство Великобритании в Бишкеке, а первый посол в Кыргызстане вступил в должность в марте 2012 года. Это придало новый импульс и без того прочным отношениям, а политические контакты значительно активизировались и стали более регулярными. На протяжении многих лет Великобритания была надежным партнером Кыргызстана и вносила свой вклад в устойчивый рост и развитие страны. За этот период Великобритания поддержала Кыргызстан, предоставив в целях развития более 122 миллионов долларов двусторонней помощи и 80 миллионов долларов через многосторонние платформы", - сказала она.

По словам Херриган, приоритетными направлениями для Великобритании являются поддержка демократических амбиций Кыргызстана, обеспечения безопасности и содействие устойчивому экономическому росту. Помимо этого, Великобритания реализовала проекты в областях образования, общественного здравоохранения, эффективного управления и водоснабжения.

Она отметила, что одной из самых успешных программ, реализованных в Кыргызстане за последнее время, стала программа предпринимательства и инноваций "PEAK", которая действовала с 2019-го по апрель 2023 года.

"Программа способствовала развитию более сильного, диверсифицированного и инклюзивного частного сектора в Кыргызстане с целью стимулирования развития стартапов и ММСП и тем самым стимулирования создания рабочих мест. С 2019 по 2023 годы Великобритания потратила 8,3 миллиона фунтов стерлингов на поддержку малого бизнеса как в Кыргызстане, так и в Таджикистане. В Кыргызстане Великобритания финансировала инновационные центры в Бишкеке, Оше и Караколе. Эти центры, получившие название "PEAK", предлагали индивидуальные бизнес-консультации. Была повышена квалификация 452 предпринимателей, в том числе 313 женщин-предпринимателей (69 процентов), создано 1 089 новых рабочих мест и привлечено инвестиций на сумму 660 тысяч фунтов стерлингов. Продолжается работа над следующей программой, которая будет основываться на том, что было достигнуто в рамках "PEAK", - пояснила она.

Среди недавних инициатив Херриган упомянула британскую программу по сезонным сельскохозяйственным работам, которая позволяет тысячам граждан Кыргызстана работать в Великобритании. "В 2022 году более 1500 граждан Кыргызстана работали в Великобритании по этой схеме. В этом году мы ожидаем, что их число превысит 8000. Власти Кыргызстана заинтересованы в увеличении числа кыргызских работников, приезжающих в Великобританию в рамках данной программы, и мы хотим, чтобы это стало положительным опытом для всех участников", - отметила она.

19 июня вступила в силу Торговая схема развивающихся стран (DCTS), добавила Херриган, отметив, что это обеспечит беспошлинные или сниженные пошлины на кыргызские товары, экспортируемые в Великобританию. Оценка такова, что 8 800 кыргызских товаров получат доступ в Великобританию без таможенных сборов. Эта схема поможет Кыргызстану диверсифицировать свои торговые маршруты и экономику.

Что касается поддержки Великобританией сектора "зеленой" энергетики Кыргызстана, Херриган отметила, что в марте 2023 года посольство поддержало проведение семинара по выпуску "зеленых" облигаций для примерно 40 специалистов банковского сектора на тему "Выпуск "зеленых" облигаций". Основное внимание на семинаре было уделено предоставлению рекомендаций по процессу выпуска "зеленых" облигаций как инструмента привлечения инвестиций, а также продвижению принципов и механизмов "зеленого" финансирования. Один из банков, участвовавших в семинаре, очень скоро после этого выпустил свои "зеленые" облигации, став первым банком, сделавшим это в Кыргызстане.

"В целом, борьба с изменением климата, альтернативные источники энергии и "зеленая" экономика являются приоритетными направлениями для Великобритании. Великобритания упорно трудилась над тем, чтобы снизить свою зависимость от ископаемого топлива, и мы готовы поделиться нашим опытом и работать с нашими партнерами по всему миру над экологическими вопросами. Великобритания продемонстрировала политическую волю к борьбе с изменением климата, является мировым финансовым центром, а ее институты извлекают выгоду из уникальной экосистемы, которая привлекает капитал, ноу-хау и таланты. Британские фирмы имеют хорошие возможности предлагать экспертные знания и услуги в области "зеленого" финансирования для реализации своих обязательств по развитию проектов в области "зеленой" энергетики", - добавила она.