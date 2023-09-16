Казахстанский уголь уже поступает на бишкекскую ТЭЦ

БАКУ /Trend/ - Казахстанский уголь уже поступает, местный начнет поставляться в октябре.

Как передает Trend, об этом заявил главный инженер Бишкекской ТЭЦ Нурлан Кулжыгачов, говоря о подготовке к предстоящему отопительному сезону в Кыргызстане.

Он напомнил, что во исполнение плана правительства на предстоящий отопительный сезон Бишкек должен быть обеспечен 1,2 млн тонн угля.

«На данный момент все соответствующие соглашения заключены. Из 1,2 млн около 600 тыс. тонн составляет наш местный уголь с месторождения Кара-Кече и из Таш-Кумыра. 550 тыс. тонн — это казахстанский уголь Шабыркуль», — рассказал Н. Кулжыгачов.

По словам главного инженера, уголь из Казахстана поставляется в течение 2 месяцев согласно утвержденному графику. Местный уголь начнет поступать на станцию в октябре. Кроме того, были заключены контракты о приобретении 70 млн кубометров газа.

«Подготовка проводится согласно планам. Можно сказать, мы хорошо подготовлены к отопительному сезону», — подытожил главный инженер.