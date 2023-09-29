В Кыргызстане состоялось совещание министров экономики стран ШОС

БАКУ /Trend/ - В Бишкеке 28 сентября состоялось 22-е Совещание министров государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, где принимают участие руководители экономических ведомств государств-членов ШОС, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и коммерции Кыргызстана.

Министр Данияр Амангельдиев приветствовал всех участников Совещания в Бишкеке и отметил, что Кыргызстан уделяет серьезное внимание развитию многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС, особенно учитывая, что цели и приоритеты развития регионального сотрудничества на пространстве ШОС в целом созвучны с проводимой кабинетом министров Кыргызстана экономической политикой.

Заместитель генерального секретаря ШОС Сухэль Хан в своем выступлении подчеркнул, что важно продолжать реализацию, в том числе в утвержденной заинтересованными государствами Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года.

Также главы делегаций Государств-членов ШОС выступили с докладами на тему: Перспективы и меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической области.

В целом все Стороны подтвердили приверженность основным целям Хартии ШОС, одобрены ряд документов, вошедших в Повестку дня Совещания министров, определены приоритетные направления сотрудничества, по итогам подписан Протокол.

В рамках Совещания планируется проведение отдельных двусторонних встреч с Главами делегаций, с целью обсуждения актуальной повестки сотрудничества Кыргызской Республики и государств-членов ШОС.