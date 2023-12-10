В Кыргызстане с начала года произведено почти 211 тыс. тонн органической продукции

БАКУ /Trend/ - В течение 11 месяцев текущего года в Кыргызстане произведено 210 тыс. 968,5 тонн органической продукции, передает Trend.

Этот объем включает в себя 204 тыс. 440,25 тонн продукции растениеводства и 6 тыс. 527,8 тонн продукции животноводства.

Общий объем органической сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта, составляет 6 тыс. 391,5 тонн.

Отмечается, что 3 тыс.165 тонн из этого объема — это продукция фермерских хозяйств, которые обладают международным сертификатом на экспорт. К указанным товарам относятся сливы (30 тонн), каперсы (40 тонн), хлопок (400 тонн), лекарственные травы (58 тонн), а также дикорастущая продукция, такая как грецкие орехи, фисташки, миндаль (370 тонн), и фасоль (2000 тонн).