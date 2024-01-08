Кыргызстан и Пакистан обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бишкеке состоялась встреча между министром здравоохранения Кыргызстане Алымкадыром Бейшеналиевым и чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в стране Хасаном Али Зайгамом, сообщили в Минздраве Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы, которые будут подниматься на Глобальном саммите по безопасности в сфере здравоохранения, где примет участие министр здравоохранения Кыргызстана.

Также были рассмотрены аспекты сотрудничества между высшими учебными заведениями Кыргызстана и Пакистана, в том числе возможности программ обмена студентами медицинских вузов. Обсуждалась перспектива сотрудничества в фармацевтической сфере, включая возможность создания совместных предприятий в Киргизии.

По результатам встречи было объявлено, что для дальнейшего развития обсужденных вопросов будут проведены двусторонние встречи с соответствующими сторонами на полях Глобального саммита.