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Кыргызстан и Пакистан обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения

Кыргызстан Материалы 8 января 2024 23:52 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Пакистан обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бишкеке состоялась встреча между министром здравоохранения Кыргызстане Алымкадыром Бейшеналиевым и чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в стране Хасаном Али Зайгамом, сообщили в Минздраве Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы, которые будут подниматься на Глобальном саммите по безопасности в сфере здравоохранения, где примет участие министр здравоохранения Кыргызстана.

Также были рассмотрены аспекты сотрудничества между высшими учебными заведениями Кыргызстана и Пакистана, в том числе возможности программ обмена студентами медицинских вузов. Обсуждалась перспектива сотрудничества в фармацевтической сфере, включая возможность создания совместных предприятий в Киргизии.

По результатам встречи было объявлено, что для дальнейшего развития обсужденных вопросов будут проведены двусторонние встречи с соответствующими сторонами на полях Глобального саммита.

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